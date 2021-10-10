РИАМО - 10 окт. Возле остановок общественного транспорта на улицах Москвы появились оригинальные таблички с надписями, поднимающими настроение. Они призваны напомнить жителям и гостям столицы о том, что каждый прекрасен и неповторим, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Специалисты ведомства отметили, что порой всем не хватает внутренней уверенности в себе, особенно во времена ретроградного Меркурия.

На табличках можно встретить фразы: «Учитесь у всех, но не подражайте никому», «На таро надейся, а сам не плошай», «Ты космос – это выше небес», «Завтра начинается сегодня» и другие.

Таблички легко узнать по размещенным над надписями очертаниям городских автобусов.