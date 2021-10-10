РИАМО - 10 окт. В рамках индивидуальной программы капремонта многоквартирных домов в столице восстановили 20 зданий в стиле модерн. Под каждое из них разработали индивидуальный проект, который учел все особенности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В 2021 году были проведены работы в особняке Ольги Кирьяковой, доходных домах П.А. Скопника, М.Г. Пиотровича, М.В. Голубицкой и других объектах.

Увеличить почти в двое количество отремонтированных домов в стиле модерн в этом году позволили специальные субсидии.

Архитектурное течение модерн пришло в столицу в конце XIX века. Здания, построенные в этом стиле, можно отличить по ассиметричному фасаду. Часто на нем изображали животных или растения.