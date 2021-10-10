РИАМО - 10 окт. В результате крушения легкомоторного самолета погибли 16 человек, 6 человек пострадали и находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Пострадавшие доставляются санитарной авиацией и бригадами скорой помощи в медучреждения. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

ЧП произошло утром в воскресенье в городе Мензелинск Татарстана. Легкомоторный самолет принадлежал аэроклубу.

На борту находились 22 человека, 20 из которых – парашютисты, а еще двое – члены экипажа.

Видео с места крушения легкого самолета в Татарстане>>