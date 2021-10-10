РИАМО - 10 окт. Около 40 тыс. человек ежедневно проходят по промышленной территории Басманного района, где завершилось благоустройство, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если брать эту площадку (Басманный район – ред.), она является своеобразным образцом, что можно сделать из депрессивной, промышленной территории. Темное, неуютное пространство, хотя при этом около 40 тысяч людей каждый день от Курского вокзала, от станции метро шли в эту сторону», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».​

В районе «Винзавода» провели работы по благоустройству арт-квартала.

«Два креативных кластера Москвы — Artplay и «Винзавод». Это все объединилось: и вокзал, и территории, прилегающие к метрополитену, и улицы, и дороги, и промышленные предприятия, и креативный кластер, — создана, по сути дела, новая среда качественная», - объяснил мэр Москвы.

Всего в 2021 году благоустройство затронуло свыше 5 тыс. городских территорий.

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