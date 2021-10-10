РИАМО - 10 окт. В столице все хорды должны быть построены в 2023 году, в настоящее время специалисты уже соединили Северо-Восточную и Северо-Западную хордовые магистрали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это самый главный каркас (хордовые магистрали – ред.), он должен быть сделан в 2023 году, все хорды должны быть построены. Конечно, соединение 2 хорд не такая уж и простая задача – это 2 моста, 2 путепровода, это подъезды, эстакады. Оно дает сразу синергию, когда 2 магистрали дают возможность пересекать их и переходить с одного направление на другое», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что главный эффект москвичи почувствуют, когда Северо-Восточная хорда будет полностью достроена. ​

Связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд в столице открыли на 9 месяцев раньше срока. Ее запуск улучшит транспортное обслуживание более 730 тыс. жителей столичных районов.

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