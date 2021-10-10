РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Подольская делегация приняла резолюцию по итогам 10-й встречи городов-побратимов Белоруссии и России, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Темой встречи стало: «Побратимство как важный потенциал укрепления Союзного государства Белоруссии и России и единства народов». Партнеры собрались в белорусском городе Жодино, чтобы обсудить состояние и перспективы взаимодействия во многих сферах, в первую очередь, в экономической и социальной.

Приветствие участникам юбилейной встречи направил президент страны Александр Лукашенко. Старт форуму был дан на митинге, который состоялся у монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой.

Участники форума возложили цветы к памятнику. Здесь же стартовал легкоатлетический забег и автопробег «Эстафета единства». В рамках деловой части были представлены совместные проекты, реализуемые предприятиями и организациями братских городов. По результатам встречи принята резолюция.

Укреплению и развитию побратимских связей в Подольске уделяют большое внимание. В числе партнеров округа — белорусский Борисов, договор об установлении побратимских связей, с которым Подольск подписал еще в 1992 году. Многолетние добрые отношения связывают Подольский район, а ныне Подольск, с Солигорским районом Минской области Республики Беларусь. Муниципальные образования сотрудничают в самых разных областях, и не раз делегации побратимов приезжали друг к другу с дружескими визитами.