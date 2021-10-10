РИАМО - 10 окт. Теплая, малооблачная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье. Температура воздуха будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Температура воздуха в Москве в этот день составит плюс 13-15 градусов, в области - плюс 10-15 градусов.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст. На прошлой неделю были поставлены рекорды по высокому атмосферному давлению.

Ранее синоптики прогнозировали, что третья декада октября будет дождливой.

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