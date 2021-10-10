РИАМО - 10 окт. Московские врачи помогли побороть коронавирус еще 2177 пациентам, общее число выздоровевших составило 1 511 856 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили еще 4610 новых случаев заражения коронавирусом. В медучреждения города доставлены 1 178 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 496 пациентов.

В городе за прошедшие сутки умерли 72 пациента, у которых была диагностирована пневмония и подтвержден Covid-19.

С начала пандемии в столице зарегистрировали 1 678 675 случаев заражения коронавирусом и 29 667 случаев летальных исходов.

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