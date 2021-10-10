РИАМО - 10 окт. В столице за минувшие сутки зарегистрировали 4610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе выявили 1 678 675 случаев, сообщает столичный оперштаб.

Для снижения числа заболевших необходимо строго соблюдать все необходимые санитарные меры. Однако только в третьем квартале 2021 года в общественном транспорте Москвы было выявлено свыше 130 тыс. нарушений масочного режима.

Во всех общественных местах мегаполиса необходимо находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

В России за сутки выявили 28 647 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 7 775 365 случаев Covid-19. За прошедшие сутки умерло 962 человека, с начала пандемии жертвами стали 216 415 человек. Побороть коронавирус за все время смогли 6 858 119 человек.

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