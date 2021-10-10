РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» передали продукты и помогли починить карниз нуждающейся семье, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Автоволонтер движения Елена отвезла подопечным (маме с сыном) продуктовый набор. В разговоре выяснилось, что в комнате оторвался карниз. Вскоре волонтеры нашли мастера по карнизам, который очень быстро исправил неполадки.

Подопечная с сыном поблагодарила неравнодушных волонтеров за помощь.