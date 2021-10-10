РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Детский парк в микрорайоне Климовск Подольска открыли для посещения после работ по реконструкции кабеля уличного освещения, сообщается на странице парка Kidsparkpodolsk в соцсети Instagram.

Земляные работы при реконструкции кабеля уличного освещения произведены. С 9 октября парк открылся для посещения. Но пока парк работает с 8:00 до 18:00.

Кроме того, восстановительные работы по благоустройству еще ведутся. Жителей просят отнестись с пониманием к имеющимся недочетам.

Ранее детский парк культуры и отдыха временно закрывали для посещения из-за работ по замене кабеля уличного освещения.