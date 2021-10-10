РИАМО - 10 окт. В столице объем обрабатывающей промышленности вырос на 20%. Промышленность города продолжает развиваться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Даже в условиях постковида, объем обрабатывающей промышленности вырос на 20%, экспорт - почти на 30%», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он ответил, что в городе в среднем на душу населения промышленной продукции производится в 1,5 раза больше, чем по стране.

«Главное, чтобы она развивалась таким образом, чтобы она была высокотехнологичной, рабочие места - высокооплачиваемыми, в первую очередь для москвичей», - добавил мэр Москвы.

На территории столицы работает более 3 тыс. предприятий, в их числе свыше 700 крупных и средних. В промышленности занято около 700 тыс. человек.

В столице объем инвестиций в основной капитал вырос на 20%>>