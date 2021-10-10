РИАМО - 10 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Электрогорск реализован объект, выставленный на продажу без объявления цены, сообщает пресс-служба комитета.

Продажа без объявления цены — завершающий этап реализации имущества на конкурентной основе, который применяется в случае, если это не удалось сделать через аукцион и публичное предложение. Такой формат продаж повышает вероятность реализации объектов и снижает барьеры для инвесторов.

Объектом продажи является 2 нежилых помещения общей площадью около 50 кв. м, расположенные в многоквартирном доме по улице Советской в городе Электрогорск.

За право стать обладателем имущества боролось 29 участников. По итогам конкурентной борьбы цена за лот превысила значение цены продажи имущества в 1,5 раза и составила 1 млн руб.

Городской округ Электрогорск получит дополнительный доход в бюджет и снимет затраты с бюджета за неиспользуемые помещения.