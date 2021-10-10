РИАМО - 10 окт. За рулем автомобиля ВАЗ-2114, попавшим в ДТП на 7 км автодороги Сергиев Посад – Рыбинск – Череповец – Константиново, находился 17-летний подросток. Он и 2 его несовершеннолетних пассажира скончались, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Еще 2 подростка доставлены в медучреждение, также пострадал водитель автомобиля Renault.

По факту произошедшего Сергиево-Посадская прокуратура проводит проверку. Будут установлены причины и обстоятельства, а также дана оценка соблюдению требований законодательства касательно несовершеннолетних.

Кроме того, на контроль взят ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть 2 и более лиц).