РИАМО - 10 окт. Подкармливать белок стоит с наступлением морозов, так как в теплое время года животные в состоянии сами найти пропитание, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты Мосприроды отмечают, что белкам можно приносить к кормушкам сухофрукты, орехи (кроме миндаля), желуди, нежареные и несоленые семечки.

Кормить с рук их строго запрещено, так как животные имеют острые зубы и могут переносить опасные заболевания.

Москвичи могут сами сделать кормушки для белок или же принести домики в любой экоцентр или дирекцию природных территорий ГПБУ «Мосприрода».