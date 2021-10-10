РИАМО - 10 окт. Экс-премьер балета Большого театра Николай Цискардзе в Stories на своей странице в Instagram прокомментировал ЧП, случившиеся накануне в культурном учреждении.

Вечером 9 декабря в Большом театре во время оперы «Садко» на актеров упала декорация. В результате инцидента погиб 37-летний актер Евгений Кулеш.

«Вот к чему приводит «эффективная работа» менеджмента театра…» - написал артист.

Он также выразил соболезнования родственникам и близким Евгения Кулеша.

Видео момента падения декорации в Большом театре>>