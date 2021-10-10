РИАМО - 10 окт. Комитет по конкурентной политике Московской области проводит опрос мнения предпринимателей в целях повышения эффективности работы органов власти по сокращению барьеров для ведения бизнеса, сообщает пресс-служба комитета.

Опрос доступен по ссылке. Пройти его можно до 8 ноября.

В ходе опроса можно оставить свое мнение о факторах, влияющих на развитие и расширение бизнеса, оценить уровень информационной поддержки для бизнеса и динамику условий ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом.

Авторы опроса гарантируют полную конфиденциальность персональных данных, результаты исследования будут представлены в обобщенном виде.

Полученные в ходе опроса данные будут использоваться для совершенствования деятельности органов власти и мер поддержки.

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