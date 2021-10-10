РИАМО - 10 окт. В столице около 60 тыс. человек нуждаются в паллиативной помощи. Для них в городе создаются соответствующие отделения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве около 60 тыс. человек постоянно нуждаются в паллиативной помощи. Это люди, которые находятся в тяжелом состоянии. Им нужна психологическая и медицинская помощь, обезболивающие, многим из них нужен просто сестринский уход. Поэтому, помимо амбулаторной помощи, мы еще реконструируем целый ряд зданий, чтобы создать мощное стационарное звено», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что при создании стационарного звена также привлекаются общественные благотворительные организации.

Ранее Собянин посетил здание, где через несколько месяцев вновь откроется после ремонта филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Дом сестринского ухода «Люблино». Объект готов уже на 95%.

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