РИАМО - 10 окт. Сообщение о пожаре на нефтебазе в деревне Дорохово Рузского округа поступило в ЕДДС 9 октября в 22:43. По информации очевидца загорелся резервуар с топливом, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения на место огонь охватил резервуар с дизтопливом. К 23:20 пожар получил второй ранг. В 23:52 его удалось локализовать на площади 300 кв. м.

Открытое горение ликвидировали к 00:13 10 октября, а последствия пожара – к 02:00.

В пожаре никто не пострадал.