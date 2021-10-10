РИАМО - 10 окт. Образование в столичных школах соответствует всем мировым трендам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Такой тренд - учить в школе не только абстрактным знаниям, но и жизни - это современный мировой тренд. Мы стараемся такие знания давать», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что еще школы должны качественно подготовить выпускников к сдаче Единого государственного экзамена.

С начала 2021 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 58 объектов социальной инфраструктуры. Среди введенных объектов - 17 детских садов, 19 школьных зданий, 14 спортивных объектов, шесть объектов здравоохранения и два учреждения культуры.