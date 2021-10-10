РИАМО - 10 окт. РЕН ТВ опубликовало видео с места падения самолета Let L-410 Turbolet с парашютистами в Татарстане.

ЧП произошло утром в воскресенье в городе Мензелинск Татарстана. Легкомоторный самолет принадлежал аэроклубу.

Факт крушения воздушного судна подтвердили в ГУ МЧС России.

Падение произошло в районе 09:11 по московскому времени.

По предварительным данным, на борту находились 22 человека, 20 из которых – парашютисты, а еще двое – члены экипажа.