РИАМО - 10 окт. Опубликована закупка на строительство пристройки к школе на 450 мест в Раменском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская СОШ №13 по адресу: Московская область, г. Раменское, Строкино».

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Раменского городского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.