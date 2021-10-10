РИАМО - 10 окт. На 7 км автодороги Сергиев-Посад – Рыбинск – Череповец – Константиново произошло встречное столкновение автомобилей Renault и ВАЗ. В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля и 2 его пассажира, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Еще 2 человека, сидевших в ВАЗ получили травмы, водитель Renault также был ранен.

ДТП произошло 9 октября в 22:30. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть 2 и более лиц).