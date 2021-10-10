РИАМО - 10 окт. Комплексное благоустройство Солнцевского проспекта, расположенного на западе столицы, завершено, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По проспекту горожане гуляют, ходят к метро и Центральному парку.

На проспекте рабочие обновили дорожки, установили свыше 280 новых фонарей. Также на благоустроенной территории появились зоны со скамейками для тихого отдыха.

Были проведены работы по модернизации детских площадок: на них появились игровые комплексы, горки, карусели, качели-гнездо и песочницы.

Также в рамках работ обустроили площадку с уличными тренажерами, высадили кустарники, создали цветники и привели в порядок газоны.