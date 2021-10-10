РИАМО - 10 окт. В сентябре в столице подвели итоги конкурса грантов мэра Москвы. На реализацию своих проектов средства получат 172 социально ориентированные НКО, сообщает комитет общественных связей и молодежной политики столицы.

Всего за эту возможность боролись 799 организаций.

«Гранты будут выделены благотворительным фондам, юношеским и волонтерским движениям, спортивным и другим учреждениям. Лауреаты конкурса развивают значимые для города проекты», - рассказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Победители конкурса планируют открыть в столице летний профориентационный лагерь, ИТ-лабораторию для подростков и запустить программу адаптации в школе, где учатся дети с расстройствами аутистического спектра.

Так, в лагере профориентации знакомить детей с профессиями начнут в юном возрасте в игровой форме.

«Ребенок приходит к нам утром и остается до вечера. Все это время с ним работают вожатые. Они проводят игры, конкурсы, а также одну или две встречи в день с представителями разных компаний — они будут посвящены профориентации», - рассказал директор организации «РСО-Образование», которая займется реализацией проекта, Алексей Зубко.