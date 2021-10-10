РИАМО - 10 окт. В 2006 году в столице была создана особая экономическая зона «Технополис «Москва», сегодня там работают порядка 200 высокотехнологичных компаний, из которых 88 имеют статус резидента, что дает им право на получение льгот и преференций. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столичной особой экономической зоне сегодня локализованы около 200 компаний, 88 из них имеют статус резидента и пользуются широким спектром преференций. На пяти площадках созданы комфортные условия для работы предприятий, которые специализируются на производстве инновационной продукции в области микроэлектроники, медицинских и энергоэффективных технологий. Они разрабатывают новые материалы, предлагают решения для информационно-коммуникационной сферы. За время работы в ОЭЗ «Технополис «Москва» резиденты уже вложили в свои проекты более 49 миллиардов рублей и создали свыше 8 тысяч рабочих мест», – сообщил заместитель мэра.

Владимир Ефимов добавил, что в прошлом году статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия.

«В этом году к технологическому сообществу столичной ОЭЗ присоединились еще 9 компаний, которые будут развивать производство электротранспорта, медицинских препаратов, выпускать оборудование для канатных дорог, обеспечивать хранение данных, создавать программное обеспечение, в том числе, в сфере энергосбережения. Заявленный объем вложений этих новых резидентов превышает 10 миллиардов рублей, а производственные планы предусматривают создание почти тысячи рабочих мест», - отметил он.

Самым многочисленным отраслевым сегментом в ОЭЗ столицы является кластер микроэлектроники, объединяющий более 30 резидентов, которые работают как в Москве, так и на зеленоградских площадках, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.