РИАМО - 10 окт. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту гибели 2 человек при пожаре в центр столицы. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома в Нижнем Кисельном переулке, сообщается на сайте прокуратуры столицы.
Пожар разгорелся на последнем этаже трехэтажного дома. Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров.
Огонь был локализован в 07:02.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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