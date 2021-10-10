РИАМО - 10 окт. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту гибели 2 человек при пожаре в центр столицы. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома в Нижнем Кисельном переулке, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

Пожар разгорелся на последнем этаже трехэтажного дома. Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров.

Огонь был локализован в 07:02.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.