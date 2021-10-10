РИАМО - 10 окт. В воскресенье днем воздух в Москве прогреется до 10-12 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 7-12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, фон атмосферного давления останется повышенным и составит 761 миллиметр ртутного столба.

Погода в воскресенье будет сухой и малооблачной. Несмотря на довольно прохладные ночи, день будет достаточно теплым.

Такая погода в Москве продлится до 13 октября, после чего в город вернутся дожди. В третьей декаде октября возможен мокрый снег.

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