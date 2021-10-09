РИАМО - 9 окт. Опубликована закупка на проектирование и строительство технологического лицея имени Владимира Долгих в городском округе Истра, завершить строительство объекта планируется в 2024 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Областной технологический лицей имени В.И. Долгих» по адресу: Истра, с. Павловская Слобода.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Ветеран Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического Труда, изобретатель Владимир Долгих в различные годы занимал высокие посты, он руководил Красноярским краем, стоял у истоков возрождения Норильского комбината, работал в Государственной думе и Совете Федерации.

Долгих скончался в октябре 2020 года.