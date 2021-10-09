В Большом театре в центре Москвы во время оперы «Садко» на актеров упала декорация. В результате инцидента погиб 37-летний актер Евгений Кулеш.
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В Большом театре в центре Москвы во время оперы «Садко» на актеров упала декорация. В результате инцидента погиб 37-летний актер Евгений Кулеш.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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