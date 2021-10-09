РИАМО - 9 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Одинцовского городского округа объявлен аукцион в электронной форме по аренде помещения площадью 71 кв. м, расположенного в городе Звенигород по улице Чехова д. 44, сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба комитета.

Начальный размер годовой арендной платы 313 536 рублей.

Свободное назначение помещения дает предпринимателям широкий спектр возможностей для его дальнейшего использования и получения дохода.

Подать заявку можно до 08 ноября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 58052). Аукцион пройдет 11 ноября.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для аренды помещения можно на Портале ЕАСУЗ.