РИАМО - 9 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Фрязино на торгах сдан в аренду земельный участок в одном из крупных научно-промышленных центров специальной электроники в городе Фрязино, сообщает пресс-служба комитета.

В результате конкурентной борьбы участок площадью 1 932 кв. м сдан в аренду на 5 лет и 6 месяцев с ежегодным размером арендной платы 1,3 млн рублей, что превышает стартовое значение более чем на 500 тысяч рублей в год.

Производственная деятельность подразумевает размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки и изготовления вещей промышленным способом, что означает появление новых рабочих мест в городе и налоговых поступлений для региона.

Результативно проведенный аукцион оказывает положительное влияние на инвестиционный климат и экономический рост Московской области.

Если вы в поиске участка в Московской области, в том числе для размещения своего предприятия, то заходите на портал ЕАСУЗ за подробной информацией обо всех земельных участках, выставленных на торги.