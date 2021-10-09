РИАМО - 9 окт. Доследственная проверка начата по факту гибели актера в театре на Театральной площади в столице, трагедия произошла во время спектакля, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи», - сказала Иванова.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии.

По результатам проведенной проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее очевидец трагедии сообщил, что актер не успел отойти, когда декорация опустилась на сцену. Зрители сначала подумали, что это часть спектакля.

Оперу «Садко» в Большом театре отменили.