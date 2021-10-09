РИАМО - 9 окт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило рекомендацию об отзыве разрешения Московской антидопинговой лаборатории на выполнение анализов проб крови для исследования биопаспортов спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

Московская лаборатория была сразу же уведомлена о данном решении WADA.

Деятельность лаборатории временно приостанавливали в январе 2020 года.

Ранее руководитель WADA Витольд Банька призвал Российское антидопинговое агентство назначить гендиректором РУСАДА человека, который независим от властей.