РИАМО - 9 окт. Декорации придавили актера в Большом театре в самом начале спектакля, сообщил зритель Павел Северинец в своем Instagram-аккаунте.

Трагедия произошла во время оперы «Садко».

«В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: «Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!». Сначала мы подумали, что это часть спектакля», - написал Северинец.

Он рассказал, что сначала в театре объявили антракт, а потом сообщили зрителям об отмене оперы.

Ранее СМИ сообщали, что в результате ЧП погиб 37-летний актер Евгений Кулеш.