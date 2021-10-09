РИАМО - 9 окт. Декорации придавили актера в Большом театре в самом начале спектакля, сообщил зритель Павел Северинец в своем Instagram-аккаунте.
Трагедия произошла во время оперы «Садко».
«В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: «Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!». Сначала мы подумали, что это часть спектакля», - написал Северинец.
Он рассказал, что сначала в театре объявили антракт, а потом сообщили зрителям об отмене оперы.
Ранее СМИ сообщали, что в результате ЧП погиб 37-летний актер Евгений Кулеш.
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