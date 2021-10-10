РИАМО - 10 окт. Работы по благоустройству будут завершены на Кольском пруду на территории создаваемого столичного парка «Яуза» в этом году, рабочие уже очистили водоем от иловых отложений и демонтировали старые железобетонные плиты берегоукрепления. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На сегодняшний день подходят к концу работы по созданию нового берегоукрепления из монолитной конструкции, которую покроют гидроизоляционным составом. Со стороны Тенистого проезда берег пруда сделают откосным. Такое решение будет способствовать накоплению атмосферных осадков, а еще такой берег удобен для выхода на сушу водоплавающих птиц.

Еще в водоеме сформируют новую форму дна, сделают надежный водоупорный слой. Планируется сохранить обнаруженные выходы в пруд грунтовых вод.

В пруду появятся 4 зоны биоплато, в которых высадят рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки. Данные растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение воды, а еще они служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц.

Первое упоминание о пруде относится к XVIII веку. На берегах водоема было село Медведково. Современное имя пруд получил в конце 1990 годов, его дали по названию находящейся рядом Кольской улицы.

До конца текущего года на территории создающегося парка «Яуза» планируется благоустроить еще два водоема – Первый и Второй Лазоревые пруды.

Перечень водных объектов, которые планируется благоустроить и реконструировать, определяется каждый год с учетом мнения жителей мегаполиса.