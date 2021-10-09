РИАМО - 9 окт. Уже 29 человек погибли, отравившись суррогатным алкоголем в Оренбургской области, они проживали в 4 территориальных образованиях региона, сообщает Газета.ru.

Также выросло до 9 человек число фигурантов уголовного дела, из них 4 уже находятся под стражей.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем в нескольких населенных пунктах Оренбургской области. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в Орске.

На складе обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 л с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки.