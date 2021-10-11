РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. С понедельника Люберецкая Госавтоинспекция будет проводить профилактическое мероприятие «Тахограф» в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ведомства.

В процессе мероприятия сотрудниками ГИБДД будет осуществляться контроль за оснащением транспортных средств тахографами.

Тахографы должны устанавливаться на автобусы; все автомобили категории C (тяжелее 3,5 т), принадлежащие юридическим лицам и ИП; только грузовые автомобили категории С (тяжелее 3,5 т), принадлежащие физическим лицам.

В случае выявления нарушений виновных лиц будут привлекать к административной ответственности. Так, управление транспортным средством для перевозки грузов и пассажиров без тахографа или с неработающим тахографом, а также нарушение водителем установленного режима труда и отдыха влечет наложение штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц - от 7 до 10 тыс. руб., на индивидуальных предпринимателей - от 15 до 20 тыс. руб., на юридических лиц - от 20 до 50 тыс. руб.

Тахографы представляют собой средства контроля, которые в автоматическом режиме фиксируют информацию о том, с какой скоростью и по какому маршруту двигалось транспортное средство, а также о режиме труда и отдыха его водителя.