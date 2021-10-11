РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» Союза машиностроителей России с 11 по 17 октября старшеклассники образовательных учреждений Подольска смогут посетить испытательный полигон Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщает пресс-служба предприятия.

ЦНИИТОЧМАШ является одним из ведущих предприятий страны в области разработки стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

Школьники ознакомятся с историей и научно-исследовательской деятельностью предприятия, его разработками, смогут подержать в руках настоящее оружие, примерить боевую экипировку военнослужащего, посмотреть, как проводят испытания пистолетов и автоматов, примут участие в викторине на знание истории отечественного стрелкового оружия, встретятся с ветеранами института.

«Мероприятия, проведенные во время «Недели без турникетов», способствуют развитию работы по привлечению на предприятие молодых специалистов, которой мы уделяем большое внимание. ЦНИИТОЧМАШ ежегодно направляет по целевому назначению на учебу в профильные вузы страны несколько выпускников. Например, в рамках договора между ЦНИИТОЧМАШ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, заключенного в 2014 году, в университете уже проходят обучение по целевому набору более 30 студентов», – сказала руководитель отдела управления персоналом ЦНИИТОЧМАШ Наталья Овчинникова.

Она добавила, что в текущем году команду будущих оружейников пополнили еще 5 выпускников подольских школ.