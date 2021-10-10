РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. На Певческом поле поселка Дубровицы подмосковного Подольска в воскресенье пройдет Цветаевский костер, посвященный 129-летию со дня рождения великой русской поэтессы Марины Цветаевой, сообщает администрация округа.

Традиция Цветаевских костров зародилась в Тарусе, где Цветаева проживала вместе со своей семьей. Поэтесса родилась 8 октября 1892 года, поэтому в ближайшие к этой дате выходные проводят памятные мероприятия.

В Подольске костер зажигают обожженной палкой, которую привозят из тарусского костра.

В воскресенье в 13:00 на Певческом поле в Дубровицах зажжется юбилейный 20-й Цветаевский костер. Традиционно в рамках этого события проводится панихида по поэтессе. В этот день возле памятного камня читают стихи, выступают творческие коллективы округа с музыкальными композициями и миниатюрами.