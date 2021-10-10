РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 окт. Акция по сбору вторсырья пройдет в КДЦ «Навигатор» подмосковного Щелкова в воскресенье, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Акция пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Щелково, ул. Талсинская, д. 64. КДЦ «Навигатор». Мусор будет приниматься по списку «Собиратора». Подробную информацию о том, что принимается, можно найти на сайте sobirator.ru.

Не принимаются на акции одежда и другие вещи на благотворительность, а также электроника.

Узнать подробную информацию можно по телефону: 8(926)210-56-01.