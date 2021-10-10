РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 окт. Движение транспорта временно перекроют на 19 км Щелковского шоссе в воскресенье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В воскресенье с 1:30 до 5:30 будет закрыто движение на 19 км Щелковского шоссе. Здесь проведут демонтаж пролетных строений надземного пешеходного перехода. Работы продлятся не более 30 минут.

Место работ можно будет объехать в сторону Москвы через поворот на улицу Звездная. В сторону Щелкова - съезд с МКАД на Горьковское шоссе.

Водителям необходимо планировать поездки с учетом ограничений.