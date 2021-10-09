РИАМО - 9 окт. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал из Зеленограда ребенка с разрывом аневризмы, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

По словам оперативного дежурного, требовалась экстренная помощь мальчику восьми лет.

На борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф, которая поддерживала и контролировала его состояние.

После посадки маленького пациента передали медикам для дальнейшего осмотра и лечения.