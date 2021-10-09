РИАМО - 9 окт. Комфортабельный четырехпалубный теплоход «Константин Коротков», севший на мель в Подмосковье в субботу, удалось снять с мели, сообщается на сайте ФГБУ «Канал имени Москвы».

Сейчас судно стоит на якорях в Татищевском уширении у левой кромки, ожидает комиссию, судоходству не мешает.

Теплоход сел на мель на правом берегу канала имени Москвы на 122,9 км. Был перекрыт судовой ход, следовавший из Москвы в Нижний Новгород.

В момент аварии на борту находились 80 членов экипажа. Пострадавших нет. Лайнер не получил значительных повреждений и пробоин.