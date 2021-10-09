РИАМО - 9 окт. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что привитые от коронавируса люди гораздо реже болеют инфекцией в тяжелой форме и при таких ситуациях нужно разбираться в каждом случае отдельно, сообщает «Вечерняя Москва».

«Конечно, вакцина — не эликсир бессмертия, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Но вечной жизни не бывает, и рано или поздно он умирает. Всегда тяжелый пациент умирает от инфекции. Сегодня в ее роли выступает ковид. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее», — подчеркнул врач.

По его словам, молодые люди при коронавирусе умирают не всегда от вирусной пневмонии.

«Если нам удается снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония. При ней с аппарата снять крайне сложно. Там смертность под 90%», — сказал Мясников.

Также он напомнил, что ни одна вакцина не дает 100% гарантии ни от какой инфекции.

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