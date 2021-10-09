РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Ежегодный фестиваль «Рок в защиту животных» состоится в структурном подразделении «Молодежный» Подольска 30 октября, сообщается в группе «Подольский рок-клуб «Последний шанс» в соцсети «ВКонтакте».

В текущем году подольский рок-клуб решил совместить два традиционных мероприятия – «Открытый микрофон» и фестиваль «Рок в защиту животных». Так, любой желающий в одиночку или коллективом может принять участие в благотворительном рок-фестивале и в качестве взноса за участие принести корм для животных.

Фестиваль пройдет 30 октября в структурном подразделении «Молодежный» Дворца творчества молодежи (ул. Почтовая, д. 8).

Узнать подробности можно у Жоржа Семинона в соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/seledushka.