РИАМО - 9 окт. Телеведущая Юлия Барановская и певица Пелагея среди звезд российского шоу-бизнеса получают самые солидные алименты на детей от бывших мужей, сообщает kp.ru.

При этом сейчас каждый ребенок Барановской получает от отца на 50 тыс. рублей меньше, так как их отец – футболист Андрей Аршавин – платит алименты еще и дочери от брака с Алисой Казьминой. Так, суд половину доходов многодетного Аршавина разделил на его четверых детей – выходит в зависимости от месяца по 250-270 тыс. рублей на одного ребенка.

А вот певица Пелагея от своего бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина получат примерно 800 тыс. рублей каждый месяц. При этом скоро спортсмен будет платить алименты и другому своему ребенку, который родился до брака с Пелагеей.

350 тыс. рублей получает мать ребенка певца Стаса Пьехи. Сын музыканта Петя ходит сейчас в 1 класс. Также Пьеха оплачивает одежду и кружки ребенка отдельно.

А актер Марат Башаров платит алименты первой и последней экс-женам – на дочь и сына. Сумма варьируется от 140 до 200 тыс. рублей – и увеличивается если добавляются допрасходы на одежду или образование.