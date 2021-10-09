РИАМО - 9 окт. На следующей неделе на Белорусском направлении МЖД начнут тестировать систему оплаты билета картой во время поездки в электричках, передает «Говорит Москва».

«Мы начинаем тестировать возможность продажи билета кассиром-контролером по банковской карте непосредственно в поезде. Наша цель — это уход от бумажного билета; уход от традиционной кассы в сторону онлайн-продаж или безналичных продаж; билетопечатающие автоматы, которые принимают карты, не принимают наличные», - рассказал гендиректор ЦППК Максим Дьяконов.

Он отметил, что данный проект был сделан вместе со столичным метрополитеном и при их поддержке на Московских центральных диаметрах.

По его словам, на МЦД данной услугой воспользовались около 3 млн пассажиров за 4 месяца.

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