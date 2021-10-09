РИАМО - 9 окт. Стоимость популярных автомобилей в России с 2012 по нынешний год выросла в 2 раза. Этот вывод сделан основываясь на данных агентства «Автостат» и текущих рекомендованных ценах автопроизводителей, сообщает Газета.ru.

В ходе исследования были изучены минимальные рекомендованные цены 11 бестселлеров российского рынка по состоянию на октябрь 2021 года.

Больше всех выросла в цене Skoda Octavia (+173,4%). 9 лет назад такую машину можно было купить за 564 тыс. рублей, сейчас ее цена начинается от 1,54 млн рублей.

Также сильно подорожал и Renault Logan. В 2012 году его стоимость составляла 339 тыс. рублей, сейчас авто можно приобрести за 734 тыс. рублей.

Среди подорожавших также отмечаются Toyota Camry (+110%) и Kia Rio (+107%).