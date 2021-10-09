РИАМО - 9 окт. На подмосковном полигоне «Головеньки» провели контрольные занятия по подготовке снайперов Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Военнослужащие наносили скрытые удары по мишеням, которые имитировали живую силу условного противника, находящуюся на расстоянии от 400 до 1200 м. Кроме того, снайперам следовало занять огневую позицию и замаскироваться.

Боевая стрельба на контрольных занятиях велась из 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова (СВД) и 12,7-мм армейских снайперских винтовок крупнокалиберных АСВК. Мероприятия проходили днем и в ночное время.

Всего в занятиях участвовали около 50 военнослужащих Кантемировской танковой дивизии.